Warm shirt voor Kiki Bertens in warm Australië

Bertens versloeg de Roemeense in twee sets: 6-1 6-4. De nummer 9 van de plaatsingslijst in Melbourne erkende dat Begu niet haar beste dag op de tennisbaan had. Begu kwam tot 27 onnodige fouten tegen Bertens 16. „Het was ook van mij niet heel goed en zij maakte veel fouten”, vertelde Bertens voor de camera van Eurosport. „Ik had bij 3-0 in de tweede set ook een hele slechte game ertussen zitten. Niet om excuses te zoeken, maar de zon kwam er toen net onderdoor, wat problemen gaf met serveren. Gelukkig heb ik me snel herpakt.”

"Het ging allemaal goed vandaag"

Bertens meldde zich vorige week af voor het toernooi van Adelaide wegens achillespeesklachten. In Melbourne zou ze ook last ondervinden van een heup. „Het ging allemaal goed vandaag. Ik ben goed klaargemaakt voor dit toernooi en heb geen last gehad. We gaan er elke dag alles aan doen om zo fit mogelijk aan de start te verschijnen.”