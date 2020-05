DFL: Vijf wisselspelers toegestaan bij hervatting Bundesliga

De IFAB, de organisatie die verantwoordelijk is voor de spelregels in het voetbal, heeft toestemming verleend voor de regelwijziging maar laat de beslissing over aan de competitie-organisatoren per land. De Duitse Bundesliga is de eerste competitie die de regel nu invoert. Het seizoen wordt komend weekeinde hervat.

Met de regel worden de spelers ontzien die vanwege de door het coronavirus ontstane voetbalpauze mogelijk niet al 100 procent fit zijn, toch veel wedstrijden moeten spelen en dat mogelijk ook nog bij grote hitte in de zomer. De nieuwe regel wordt door de IFAB alleen toegestaan in competities die voor het einde van dit jaar eindigen. Er zijn beperkingen waardoor het voor een trainer niet mogelijk is in de slotfase om tijd te winnen vijf keer te wisselen.

De DFL meldde donderdag ook dat er in de twee hoogste klassen sprake zal zijn van promotie en degradatie, mits de competitie kan worden uitgespeeld. Indien nodig zal er ook na 30 juni nog worden gevoetbald.

De Bundesliga is de eerste grote Europese competitie die na een pauze van twee maanden weer van start gaat. Alle wedstrijden vinden plaats zonder toeschouwers. Indien nodig vanwege gezondheidsredenen kan de speellocatie worden veranderd.