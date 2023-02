Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE F1-top en veel teambazen zijn Emirati liever kwijt dan rijk Bekritiseerde en praatgrage FIA-preses Ben Sulayem straks écht uit de spotlights?

Door Erik van Haren

Christian Horner (links) met Mohammed Ben Sulayem (rechts), die in verschillende geledingen niet bepaald op handen wordt gedragen. Ⓒ ANP/HH

Over Mohammed Ben Sulayem kan veel worden gezegd, maar niet dat de president van autosportfederatie FIA zijn werkzaamheden in de anonimiteit heeft uitgevoerd. De druk op de voormalig rallycoureur is ondertussen enorm en zijn relatie met verschillende teambazen én de Formule 1-top in recordtempo ernstig bekoeld geraakt. Hoe heeft het zover kunnen komen?