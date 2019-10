Boete voor Engelsen na ’vijandelijke’ reactie op haka

De Engelse spelers reageren met een V-houding. Ⓒ AFP

Het Engelse rugbyteam is beboet voor de manier waarop de spelers afgelopen zaterdag reageerden op de traditionele krijgsdans van hun tegenstander Nieuw-Zeeland voorafgaande aan de halve finales van het WK in Japan. De hoogte van de boete is bescheiden: 2000 pond (2300 euro).