Negen wereldkampioenen en Kipchoge in race voor titel wereldatleet van het jaar

Negen wereldkampioenen genomineerd voor wereldatleet van het jaar

12.53 uur: De internationale atletiekfederatie World Athletics heeft tien atleten genomineerd voor de prijs ’wereldatleet van het jaar’. Negen van de tien genomineerden werden afgelopen zomer wereldkampioen in het Amerikaanse Eugene.

Het gaat om de Sloveen Kristjan Ceh (discuswerpen), de Braziliaan Alison dos Santos (400 meter horden), de Zweed Mondo Duplantis (polsstokspringen), de Marokkaan Soufiane El Bakkali (3000 meter steeple), de Noor Jakob Ingebrigtsen (5000 meter), de Grenadiaan Anderson Peters (speerwerpen), de Portugees Pedro Pichardo (hink-stap-springen) en de Amerikanen Noah Lyles (200 meter) en Grant Holloway (110 meter horden).

Alleen de Keniaanse langeafstandsloper Eliud Kipchoge, die eveneens genomineerd is, werd dit jaar geen wereldkampioen. Hij verbeterde bij de marathon in Berlijn in september zijn eigen wereldrecord tot een historische tijd van 2.01.09.

Stemmen op de genomineerden kan tot het eind van de maand via sociale media, waarna vijf kanshebbers overblijven. De winnaar wordt begin december bekend.

Woensdag werden de genomineerden bij de vrouwen al bekend. Femke Bol ontbrak op de lijst van de tien genomineerden voor de mondiale prijs van atlete van het jaar. Sydney McLaughlin, haar Amerikaanse concurrente op de 400 meter horden, werd door experts wel geselecteerd voor de onderscheiding. Voor de 22-jarige Bol bleken haar zilveren plak op de WK op de 400 meter horden en haar Europese titels op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4x400 meter estafette niet genoeg. Onder de genomineerden bij de vrouwen zijn ook onder anderen de succesvolle Jamaicaanse sprintsters Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson. Zij werden wereldkampioen op respectievelijk de 100 en 200 meter.

Juventus zo’n drie weken zonder vleugelspeler Di María

12.51 uur: Juventus kan zo’n drie weken niet beschikken over Ángel Di María. De 34-jarige vleugelspeler uit Argentinië heeft een hamstringblessure opgelopen.

Di María liep de blessure dinsdag op in de Champions League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa. Juve verloor dat duel met 2-0. „Medische onderzoeken hebben uitgewezen dat hij een lichte blessure aan zijn rechterhamstring heeft. Het zal ongeveer twintig dagen duren voordat de speler volledig is hersteld”, meldt de club uit Turijn.

Juventus staat na negen duels op een teleurstellende achtste plaats in de Serie A. Slechts drie competitiewedstrijden werden gewonnen. Zaterdag wacht de derby tegen Torino.

In de Champions League heeft Juventus een achterstand van 5 punten op Paris Saint-Germain en Benfica. Er zijn nog twee groepsduels te spelen.

Franse voetbalclub Stade Reims ontslaat trainer

11.41 uur: Mitchell van Bergen, Azor Matusiwa en Kaj Sierhuis krijgen een nieuwe trainer bij Stade Reims. De Franse voetbalclub heeft de Spanjaard Óscar García (49) ontslagen vanwege teleurstellende resultaten.

Stade Reims staat op de vijftiende plek in Ligue 1 en heeft slechts één van de tien duels gewonnen. Afgelopen weekend werd kampioen Paris Saint-Germain wel op 0-0 gehouden.

García was sinds de zomer van 2021 werkzaam bij Reims. Vorig seizoen werd de club twaalfde. Eerder deze week werden al Peter Bosz (Lyon) en Jean-Marc Furlan (AJ Auxerre) ontslagen.

Judoka’s kansloos tegen Japan in landenwedstrijd WK

10.03 uur: De Nederlandse judoka’s hebben op de WK in de landenwedstrijd een kansloze nederlaag geleden tegen Japan. Het werd 4-0 voor de Aziaten, die het medailleklassement aanvoeren op de WK in Tasjkent. Ivo Verhorstert (tot 73 kilogram), Hilde Jager (tot 70 kilogram), Frank de Wit (tot 90 kilogram) en Marit Kamps (boven 70 kilogram) kwamen voor Nederland in actie.

Door het verlies in de kwartfinales kan de Nederlandse afvaardiging via de herkansingen nog een bronzen medaille pakken. Oekraïne is in de herkansingen de eerste tegenstander.

In de tweede ronde had Nederland, begonnen met een bye, met 4-3 gewonnen van Kazachstan.

Pegula plaatst zich voor WTA Finals

09.12 uur: Jessica Pegula heeft zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals. De nummer 6 van de wereld, die ten koste van landgenote Coco Vandeweghe de kwartfinales in San Diego bereikte, gaat voor het eerst meedoen aan het eindejaarstoernooi.

De 28-jarige Pegula is bezig aan het beste seizoen uit haar loopbaan. Ze haalde op drie van de vier grandslamtoernooien de kwartfinales: de Australian Open, Roland Garros en de US Open.

De Poolse Iga Swiatek en Ons Jabeur uit Tunesië hadden zich al geplaatst voor de WTA Finals. In totaal doen er acht speelsters mee en de andere vijf plekken worden de komende weken verdeeld.

De WTA Finals worden van 31 oktober tot en met 7 november gespeeld in het Amerikaanse Fort Worth (Texas).