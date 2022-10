Oranje in Portugal tegen Gibraltar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Handballers winnen in EK-kwalificatie nipt van België

22.16 uur: De Nederlandse handballers hebben de eerste wedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2024 nipt gewonnen van België. In de Maaspoort in Den Bosch won de ploeg van bondscoach Staffan Olsson onder leiding van topscorer Kay Smits met 25-24.

De handballers gingen met 12-9 de rust in, maar zagen België in de tweede helft terugkomen tot op één doelpunt achterstand en zelfs tot een gelijke stand van 23-23. In de spannende slotfase hield Oranje met moeite de kleine voorsprong vast.

De handballers treffen over drie dagen Griekenland in de EK-kwalificatie. In de groep zit ook nog Kroatië. De nummers 1 en 2 van de acht poules en de vier beste nummers 3 plaatsen zich voor de Europese eindronde, waar 24 landen aan meedoen. Het Europees Kampioenschap vindt plaats van 10 tot en met 28 januari 2024 in Duitsland.

De Zoete vijfde in afvalkoers op WK baan

20.29 uur: Mylène de Zoete is donderdag op de WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines als vijfde geëindigd op het onderdeel afvalkoers.

Het goud ging naar de Belgische Lotte Kopecky, ook bekend vanwege haar successen op de weg. Kopecky, vorig jaar tweede op het onderdeel waar 24 rensters starten en er telkens een afvalt, hield de Italiaanse Rachele Barbieri achter zich.

De Amerikaanse Jennifer Valente pakte net als vorig jaar het brons. Titelverdedigster Letizia Paternoster uit Italië ontbrak op de piste nabij Parijs.

Britten onttronen Italianen op achtervolging WK baan

19.58 uur: De baanwielrenners van Groot-Brittannië hebben donderdag op de WK in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de prestigieuze titel op de ploegachtervolging veroverd. Ethan Hayter, Oliver Wood, Ethan Vernon en Daniel Bigham realiseerden een tijd van 3.45,829.

Titelverdediger Italië, met werelduurrecordhouder Filippo Ganna, stelde daar in de finale 3.46,033 tegenover. Het brons was voor de Denen. Nederland deed op de tijdrit over 4 kilometer bij de mannen niet mee.

Nederlands elftal in 2023 in Portugese Faro tegen Gibraltar

19.30 uur: Het Nederlands elftal zal de uitwedstrijd tegen Gibraltar in de kwalificatie voor het EK van 2024 spelen in Faro in Portugal. Oranje speelt de uitwedstrijd tegen Gibraltar op 21 november volgend jaar. Het is de laatste groepswedstrijd van Nederland, dat verder in een groep zit met Frankrijk, Griekenland en Ierland.

Gibraltar had sinds 2018 speciale toestemming gekregen van de Europese voetbalbond UEFA om te voetballen in het Victoria Stadion ondanks dat niet voldaan werd aan de regels rond de verlichting en de stadioncapaciteit. De vrijstelling was verleend op voorwaarde dat de werkzaamheden aan het stadion in 2020-2021 zouden beginnen. Door de coronapandemie was er echter vertraging opgetreden en de UEFA had de uitzondering verlengd tot en met het einde van de Nations League dit jaar.

De verbouwing van het nationale stadion begint in de tweede helft van 2023, meldt de voetbalbond. In het oude stadion worden in november nog ter afsluiting twee oefenwedstrijden gespeeld.

Basketbalclub Donar ontslaat coach Otten

18.14 uur: Basketbalclub Donar heeft coach Matthew Otten op non-actief gesteld. De reden voor deze breuk is dat het bestuur en technisch directeur Drago Pasalic niet tevreden zijn over de ontwikkeling van het team en de ontwikkeling van de Amerikaanse coach, meldt de club.

Otten was sinds mei 2021 coach van Donar. De club won vorig seizoen nog de beker, maar kende dit seizoen een slechte start.

„De afgelopen weken zijn regelmatig gesprekken geweest over verwachtingen, verbeteringen en prestaties die passen bij Donar”, meldde de club. „Dit betrof niet alleen het functioneren van de hoofdcoach maar ook van het team. Daarbij is gebleken dat de chemie tussen het team en de hoofdcoach onvoldoende is.”

Assistent-coach Andrej Stimac zal de taak van hoofdcoach voorlopig waarnemen. Donar gaat op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

Topatleten gaan voor alles of niets bij TCS Amsterdam Marathon

18.14 uur: De organisatie van de TCS Amsterdam Marathon heeft de favorieten voor de marathon van zondag gepresenteerd. Khalid Choukoud en Richard Douma hebben hun zinnen gezet op de Nederlandse titel, terwijl de Afrikaanse topatleten Cybrian Kotut en Lemi Berhanu eveneens van start gaan.

De 36-jarige Khalid Choukoud, die de nationale titel veroverde in 2016 en 2021, wil graag op herhaling in Amsterdam. „Ik ga voor alles of niets. Ik heb niets te verliezen”, verklaarde hij tijdens de persconferentie.

Voor Douma is het pas zijn tweede marathon na de Rotterdam Marathon eerder dit jaar. „Ik heb veel lange duurlopen gedaan en dat geeft me veel vertrouwen. Ik ga gewoon mee en lekker racen. Dan zien we het wel.” De 29-jarige atleet kwam in Rotterdam als 11e over de finish.

Jacelyn Gruppen en Eva van Zoonen behoren tot de kanshebbers bij de vrouwen. ’Ik wil een goede race lopen. Als ik de laatste kilometers goed doorkom, dan ga ik strijden om de medailles”, aldus Gruppen. Ook Van Zoonen, de nummer 3 van vorig jaar, keek uit naar zondag. „Ik heb een goede voorbereiding gehad en heb er heel veel zin in.”

De Keniaan Kotut hoopt de marathon van Amsterdam aan zijn erelijst toe te voegen. De 30-jarige loper won eerder in Hamburg, Florence en Parijs en heeft een persoonlijk record van 2.04.47. „Mijn voorbereiding was perfect en mijn lichaam voelt goed.” De 28-jarige Ethiopiër Berhanu, die eerder onder meer de marathon van Boston won, kijkt eveneens met vertrouwen naar zondag. „Ik hoop op een snelle race”, voegde hij toe.

De start van de TCS Amsterdam Marathon is zondag om 09.00 uur in het Olympisch Stadion.

Judoka’s missen brons in landenwedstrijd

16.05 uur: De Nederlandse judoka’s hebben op de slotdag van de wereldkampioenschappen in de landenwedstrijd het duel om de bronzen medaille verloren van Israël. In Tasjkent was dat land met 4-2 te sterk voor Oranje.

TeamNL sluit het WK daardoor af met twee medailles. Sanne van Dijke (tot 70 kg) en Michael Korrel (tot 100 kg) slaagden er eerder deze week wel in brons te veroveren.

In de partij tegen Israël zorgden Frank de Wit en Korrel voor de overwinningen van Nederland, dat eerder op de dag ook had verloren van Japan.

Franse coureur Pourchaire maakt debuut in Formule 1 in training

15.44 uur: Théo Pourchaire maakt volgend weekend namens Alfa Romeo zijn debuut in de Formule 1, in de eerste vrije training van de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De 19-jarige Fransman neemt het stuur over van de Fin Valtteri Bottas.

„Het voelt als een droom die uitkomt en ik wil Alfa Romeo bedanken voor het vertrouwen in mij en deze geweldige kans”, zei Pourchaire. ’Ik ga mijn uiterste best doen en het team steunen in hun voorbereiding op de GP van de Verenigde Staten.”

De eerste vrije training is op vrijdag 21 oktober, van 21.00 uur tot 22.00 uur. De race is twee dagen later en begint ook om 21.00 uur.

Max Verstappen verzekerde zich afgelopen weekend al van de wereldtitel in de Formule 1.

Italiaanse voetbalclub Verona stelt Bocchetti aan als coach

14.44 uur: De Italiaanse voetbalclub Hellas Verona heeft in jeugdtrainer Salvatore Bocchetti een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 35-jarige Bocchetti volgt de eerder deze week ontslagen Gabriele Cioffi op.

Cioffi werd eerder deze week ontslagen na de 2-1-nederlaag bij Salernitana. Hellas Verona kent een tegenvallende start van het seizoen in de Serie A, waarin het vooralsnog niet veel meer dan een degradatiekandidaat is. De ploeg won slechts één keer in de negen gespeelde wedstrijden en staat voorlopig op de achttiende plek in de Italiaanse competitie.

Bocchetti staat zondag in eigen huis voor het eerst als coach van het eerste elftal langs de lijn, bij de wedstrijd tegen landskampioen AC Milan. Vorig jaar fungeerde Bocchetti nog als assistent van Cioffi’s voorganger Igor Tudor.

Oud-speler Bocchetti, die in 2021 stopte met voetballen, was tot op heden verantwoordelijk voor het jeugdteam van Hellas Verona.

Bocchetti bracht als speler een groot deel van zijn spelerscarrière door in Rusland, waar hij voor Rubin Kazan en Spartak Moskou speelde. Ook kwam hij vijf keer uit voor het Italiaanse elftal.

Juventus zo’n drie weken zonder vleugelspeler Di María

13.15 uur: Juventus kan zo’n drie weken niet beschikken over Ángel Di María. De 34-jarige vleugelspeler uit Argentinië heeft een hamstringblessure opgelopen.

Di María liep de blessure dinsdag op in de Champions League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa. Juve verloor dat duel met 2-0. „Medische onderzoeken hebben uitgewezen dat hij een lichte blessure aan zijn rechterhamstring heeft. Het zal ongeveer twintig dagen duren voordat de speler volledig is hersteld”, meldt de club uit Turijn.

Juventus staat na negen duels op een teleurstellende achtste plaats in de Serie A. Slechts drie competitiewedstrijden werden gewonnen. Zaterdag wacht de derby tegen Torino.

In de Champions League heeft Juventus een achterstand van 5 punten op Paris Saint-Germain en Benfica. Er zijn nog twee groepsduels te spelen.

Negen wereldkampioenen genomineerd voor wereldatleet van het jaar

12.53 uur: De internationale atletiekfederatie World Athletics heeft tien atleten genomineerd voor de prijs ’wereldatleet van het jaar’. Negen van de tien genomineerden werden afgelopen zomer wereldkampioen in het Amerikaanse Eugene.

Het gaat om de Sloveen Kristjan Ceh (discuswerpen), de Braziliaan Alison dos Santos (400 meter horden), de Zweed Mondo Duplantis (polsstokspringen), de Marokkaan Soufiane El Bakkali (3000 meter steeple), de Noor Jakob Ingebrigtsen (5000 meter), de Grenadiaan Anderson Peters (speerwerpen), de Portugees Pedro Pichardo (hink-stap-springen) en de Amerikanen Noah Lyles (200 meter) en Grant Holloway (110 meter horden).

Alleen de Keniaanse langeafstandsloper Eliud Kipchoge, die eveneens genomineerd is, werd dit jaar geen wereldkampioen. Hij verbeterde bij de marathon in Berlijn in september zijn eigen wereldrecord tot een historische tijd van 2.01.09.

Stemmen op de genomineerden kan tot het eind van de maand via sociale media, waarna vijf kanshebbers overblijven. De winnaar wordt begin december bekend.

Woensdag werden de genomineerden bij de vrouwen al bekend. Femke Bol ontbrak op de lijst van de tien genomineerden voor de mondiale prijs van atlete van het jaar. Sydney McLaughlin, haar Amerikaanse concurrente op de 400 meter horden, werd door experts wel geselecteerd voor de onderscheiding. Voor de 22-jarige Bol bleken haar zilveren plak op de WK op de 400 meter horden en haar Europese titels op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4x400 meter estafette niet genoeg. Onder de genomineerden bij de vrouwen zijn ook onder anderen de succesvolle Jamaicaanse sprintsters Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson. Zij werden wereldkampioen op respectievelijk de 100 en 200 meter.

Franse voetbalclub Stade Reims ontslaat trainer

11.41 uur: Mitchell van Bergen, Azor Matusiwa en Kaj Sierhuis krijgen een nieuwe trainer bij Stade Reims. De Franse voetbalclub heeft de Spanjaard Óscar García (49) ontslagen vanwege teleurstellende resultaten.

Stade Reims staat op de vijftiende plek in Ligue 1 en heeft slechts één van de tien duels gewonnen. Afgelopen weekend werd kampioen Paris Saint-Germain wel op 0-0 gehouden.

García was sinds de zomer van 2021 werkzaam bij Reims. Vorig seizoen werd de club twaalfde. Eerder deze week werden al Peter Bosz (Lyon) en Jean-Marc Furlan (AJ Auxerre) ontslagen.

Judoka’s kansloos tegen Japan in landenwedstrijd WK

10.03 uur: De Nederlandse judoka’s hebben op de WK in de landenwedstrijd een kansloze nederlaag geleden tegen Japan. Het werd 4-0 voor de Aziaten, die het medailleklassement aanvoeren op de WK in Tasjkent. Ivo Verhorstert (tot 73 kilogram), Hilde Jager (tot 70 kilogram), Frank de Wit (tot 90 kilogram) en Marit Kamps (boven 70 kilogram) kwamen voor Nederland in actie.

Door het verlies in de kwartfinales kan de Nederlandse afvaardiging via de herkansingen nog een bronzen medaille pakken. Oekraïne is in de herkansingen de eerste tegenstander.

In de tweede ronde had Nederland, begonnen met een bye, met 4-3 gewonnen van Kazachstan.

Pegula plaatst zich voor WTA Finals

09.12 uur: Jessica Pegula heeft zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals. De nummer 6 van de wereld, die ten koste van landgenote Coco Vandeweghe de kwartfinales in San Diego bereikte, gaat voor het eerst meedoen aan het eindejaarstoernooi.

De 28-jarige Pegula is bezig aan het beste seizoen uit haar loopbaan. Ze haalde op drie van de vier grandslamtoernooien de kwartfinales: de Australian Open, Roland Garros en de US Open.

De Poolse Iga Swiatek en Ons Jabeur uit Tunesië hadden zich al geplaatst voor de WTA Finals. In totaal doen er acht speelsters mee en de andere vijf plekken worden de komende weken verdeeld.

De WTA Finals worden van 31 oktober tot en met 7 november gespeeld in het Amerikaanse Fort Worth (Texas).