AZ mist Bazoer, Karlsson en Odgaard op weg naar Conference League

Bazoer ontbrak zondag ook al in de met 3-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. „De factor ’tijd’ speelt hierbij een rol”, aldus trainer Pascal Jansen. „Jesper Karlsson is drukdoende om topfit te worden, ook voor hem geldt die tijdsfactor. Met Jens Odgaard gaat het heel erg goed, dus van hem verwacht ik ook dat hij snel aansluit.”

De Belgische verdediger Zinho Vanheusden, vorige maand op huurbasis overgenomen van Internazionale, trainde maandag voor het eerst zonder beperkingen mee met de groep en kan volgens Jansen binnenkort debuteren.

AZ versloeg Dundee United in Alkmaar in de return in de derde voorronde van de Conference League met maar liefst 7-0, nadat het in Schotland met 1-0 had verloren. Met Gil Vicente treft de ploeg van Jansen nu de nummer 5 van vorig seizoen in Portugal. „Gil Vicente heeft technisch vaardige spelers, die kort kunnen combineren”, aldus Jansen. „Maar wij willen absoluut de groepsfase van de Conference League halen. We willen de vorm waarin we verkeren doorzetten en ons niveau verhogen.”