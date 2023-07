Geduldig PSV laat zich niet opjagen

EINDHOVEN - De koppeling in de derde voorronde van de Champions League aan Sturm Graz heeft wat druk weggenomen bij PSV. Ook als technisch directeur Earnest Stewart er niet in zou slagen voor de dubbel met de Oostenrijkers nieuwe spelers aan de selectie toe te voegen, is de Eindhovense club kansrijk.

Emanuel van de Blaak (l.) krijgt aanwijzingen van trainer Peter Bosz. Ⓒ ANP/HH