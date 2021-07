Strijd om Copa Libertadores ontspoord: spelers Boca en Mineiro met elkaar op de vuist

Voetbal

Suriname neemt met opgeheven hoofd afscheid van Gold Cup

De Surinaamse voetballers hebben hun eerste overwinning in de Gold Cup behaald. De ploeg van bondscoach Dean Gorré won met 2-1 van Guadeloupe. Nigel Hasselbaink maakte in de 79e minuut de winnende treffer voor Suriname, dat bestaat uit veel voetballers die spelen of hebben gespeeld in de Eredivisie....