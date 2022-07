Verdachte opzettelijke aanrijding Valverde is voormalig politieman

Dat heeft zijn advocaat bevestigd aan het Spaanse persbureau EFE. Bij de aanrijding waren zaterdag nog twee renners betrokken, maar Valverde was er het slechtst aan toe. Hij werd ter observatie in het ziekenhuis van Murcia opgenomen, maar mocht later op de dag alweer naar huis.

De 42-jarige Valverde denkt dat hij op tijd fit is om aan de start te staan van de Vuelta. Die begint op 19 augustus in Utrecht.

De 69-jarige verdachte meldde zich zaterdag al bij het politiebureau waar hij meteen werd vastgezet. Volgens getuigen zou hij de wielrenners expres hebben aangereden, omdat ze boos reageerden toen hij in eerste instantie vlak langs ze reed. De man werd maandag vrijgelaten, maar moet zich de komende tijd twee keer per maand melden, zijn rijbewijs is voorlopig ingenomen.