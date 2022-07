Witte rook in Amsterdam: papierwerk Wijndal in orde

Nu de clubs het eens zijn over de termijnen, waarin het bedrag moet worden overgemaakt, kan Wijndal zich – een week nadat hij zelf tot overeenstemming kwam met Ajax – eindelijk op zijn nieuwe club richten. Vorige week reisde hij nog met de Alkmaarders mee naar het trainingskamp in Epe en naar de oefenwedstrijd tegen Olympiakos in Griekenland. Daarin kwam de verdediger niet in actie.

Het is de bedoeling dat Wijndal maandag wordt gekeurd en als dat (te) kort dag is op dinsdag of woensdag. Zodra de resultaten van de medische check bekend zijn, zet hij zijn handtekening onder de vijfjarige verbintenis, zal zijn komst wereldkundig worden gemaakt en sluit hij aan bij de selectie van Alfred Schreuder.