Captain rugbyers Argentinië geschorst wegens racistische tweets

Twee weken nadat Pablo Matera met zijn team een sensationele zege op Nieuw-Zeeland boekte heeft hij zijn band moeten inleveren, terwijl ook Guido Petti en Santiago Socino niet meer voor de nationale ploeg mogen uitkomen.

„De Argentijnse bond verwerpt de discriminerende en xenofobe berichten die zijn geplaatst door leden van de Puma’s op sociale media”, meldt de bond nadat inmiddels verwijderde tweets waren opgedoken die dateren uit de jaren 2011 tot 2013. Daarin heeft Matera het over „het omver rijden van zwarten” met zijn auto en laat hij zich laatdunkend uit over Boliviaanse en Paraguayaanse gastarbeiders.

’Barbaarse berichten’

De bond verklaarde dat, ondanks het feit dat de tweets bijna tien jaar oud zijn en niet „de integriteit van het drietal gedurende hun huidige periode in de nationale ploeg” representeren, actie noodzakelijk was.

De bond noemt het onacceptabel dat iemand die dergelijke gedachten verspreidt zijn land kan vertegenwoordigen. Matera, als clubspeler actief in Parijs voor Stade Français, zei zich te schamen. „Ik bied mijn excuses aan aan iedereen die zich aangevallen heeft gevoeld door mijn barbaarse berichten”, schreef hij op Instagram. „Op dat moment heb ik me nooit kunnen voorstellen wie ik zou worden. Nu moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen over wat ik negen jaar geleden heb gezegd. Het spijt me ook voor het team en mijn familie, voor wat ze door mijn schuld moeten doorstaan.”

Argentinië neemt in Australië deel aan het Tri Nations-toernooi. Daarin won het twee weken geleden voor het eerst van topland Niew-Zeeland.