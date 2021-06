Oranje rekent overtuigend af met Noord-Macedonië

Zoals de dag voor de wedstrijd al was uitgelekt via het briefje van Dwight Lodeweges, waar de cameraman van de NOS op had ingezoomd, stonden in de Johan Cruijff ArenA niet Marten de Roon en Wout Weghorst maar Ryan Gravenberch en Donyell Malen aan de aftrap.

De Roon stond op scherp en bondscoach Frank de Boer wilde het risico op een schorsing in de achtste finale niet lopen. De net 19-jarige Ryan Gravenberch werd zo de op twee na jongste basisspeler van Oranje op een groot toernooi na Jetro Willems (EK 2012) en Bertus de Harder (WK 1938).

En voorin wilde De Boer het duo Depay-Malen eens langere tijd aan het werk zien. „Ik wil de Malen zien die we allemaal kennen. Met dreiging en acties en ben benieuwd naar de samenwerking met Memphis Depay”, zei De Boer vooraf.

Experiment met gevolgen?

Dat experimenten in de derde groepswedstrijd invloed kunnen hebben op het vervolg van het toernooi, is in het verleden bewezen. Zo besloot bondscoach Frank Rijkaard op EURO 2000 in het derde groepsduel met Frankrijk Paul Bosvelt op de rechtsbackpositie de kans te geven, waarna de Feyenoorder de rest van het toernooi de voorkeur zou krijgen boven Michael Reiziger. Iets vergelijkbaars gebeurde op het WK 2014 toen Georginio Wijnaldum in het derde groepsduel met Chili van bondscoach Louis van Gaal mocht spelen in plaats van Jonathan de Guzman en vervolgens niet meer uit de basis zou verdwijnen.

Demissionair premier Mark Rutte op de tribune met Zoran Zaev van Noord-Macedonië. Ⓒ René Bouwman

Met het oog daarop wist Malen zich duidelijker te onderscheiden dan Gravenberch. Het samenspel van de PSV-aanvaller met Depay is soepeler dan dat tussen Weghorst en de topscorer van Oranje. Door de snelheid van Malen had Oranje er tegen Noord-Macedonië een extra wapen bijgekregen en werd het spel verrassender.

Malen

Nadat een snelle counter via Depay en Malen tegen Oostenrijk al tot de 2-0 van Denzel Dumfries had geleid, sloeg Oranje ook tegen Noord-Macedonië uit de tegenstoot toe. Na een razendsnelle uitbraak van Malen en een goede een-twee tussen de PSV’er en Depay, maakte de topscorer van Oranje zijn tweede doelpunt van EURO 2020 en zijn 28e interlandgoal. De Noord-Macedoniërs protesteerden tegen de goal van Depay, omdat in hun ogen bij de tackle van Daley Blind, waarmee Oranje in balbezit was gekomen, een overtreding was gemaakt op routinier Goran Pandev, maar de VAR vond net als de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs, dat de tackle op de bal was.

Even later onderscheidde Malen zich opnieuw positief. De PSV’er leverde een perfecte voorzet af op ploeggenoot Denzel Dumfries, maar de rechter wingback verzuimde ook in zijn derde EK-wedstrijd het doel te vinden. De Noord-Macedonische doelman Stole Dimitrievski bracht redding met zijn voet.

Zorgelijk

Zorgelijk met het oog op de zwaardere tegenstand die Oranje in de knock-outfase tegemoet kan zien, was dat ook Noord-Macedonië, bepaald geen hoogvlieger in het internationale voetbal, flink wat gevaar wist te stichten. De Balkanbewoners leken zelfs op 1-0 te komen, maar het doelpunt van Ivan Trickovski werd afgekeurd vanwege buitenspel. Op de tv-beelden was te zien dat het om centimeterwerk ging. En even later schoot Aleksandar Trajkovski snoeihard op de paal.

Frenkie de Jong (l.) is in aantocht om Memphis Depay en Donyell Malen te feliciteren na de 1-0. Ⓒ René Bouwman

Shirt voor Pandev

Hoewel ze na twee duels al uitgeschakeld waren op EURO 2020 deden de Noord-Macedoniërs er in het derde groepsduel alles aan om het afscheid als international van Pandev, de grote vedette van het Macedonische voetbal, kleur te geven. De 37-jarige Pandev scoorde al in 2004 tegen het Nederlands elftal en koos de Johan Cruijff ArenA als decor voor zijn afscheid. ,,Een mooier afscheid kan ik me niet wensen. Het zal best emotioneel worden. Maar het is nu tijd voor een nieuwe generatie spelers”, zei Pandev vooraf. De oud-speler van Inter kreeg vooraf van Oranje-captain Georginio Wijnaldum een shirt met rugnummer 122, verwijzend naar het grote aantal gespeelde interlands van Pandev, dat in werkelijkheid 121 bedraagt. Bij zijn wissel in de 69e minuut vormden spelers, reserves en stafleden van Noord-Macedonië een erehaag om hun grote ster respectvol uit te luiden. De spelers van het Nederlands elftal klapten voor de pensionaris.

4-3-3

Vooraf had bondscoach De Boer al aangekondigd, dat hij in een deel van de wedstrijd het 5-3-2 systeem zou inruilen voor 4-3-3. Dat moment brak al aan bij de rust. Met het inbrengen van Steven Berghuis en Jurriën Timber voor Stefan de Vrij en Dumfries ging Oranje het klassieke systeem met vleugelspelers spelen.

In de nieuwe samenstelling nam het Nederlands elftal snel afstand van Noord-Macedonië. Na een uitstekende steekpass van Berghuis bereidde Depay de 2-0 van Georginio Wijnaldum voor, opnieuw een goal waar de handtekening van de gouden tandem van Oranje onder kwam.

En ook bij de 3-0 waren Depay en Wijnaldum betrokken. Na een magnifieke steekpass van Malen stuitte Depay op de Noord-Macedonische keeper Dimitrievski, maar benutte Wijnaldum de rebound. Met zijn sterke spel stelde Malen, die in de 66e minuut werd vervangen door Quincy Promes, nadrukkelijk zijn kandidatuur voor een basisplaats in de achtste finale.

Afscheid

Een grotere score had er ingezeten, maar Matthijs de Ligt zag een kopbal van de lijn gehaald worden, terwijl de ingevallen Wout Weghorst bij zijn eerste balcontact de bal op de lat poeierde. Zo stuwen de aanvallers elkaar onder invloed van de onderlinge concurrentiestrijd op tot goede prestaties, zoals het ook hoort op een groot toernooi. In de slotfase gunde De Boer PSV’er Cody Gakpo, de enige speler in de EK-selectie, die nog nooit in Oranje speelde, nog zijn debuut. Zo werd het in alle opzichten een mooie avond voor het Nederlands elftal, waardoor De Boer en zijn internationals met een goed gevoel afscheid nemen van Amsterdam en Europa intrekken op jacht naar succes op EURO 2020. In de knock-outfase tegen hoger aangeschreven tegenstanders zal blijken wat de werkelijke waarde is geweest van de foutloze score in de groepsfase.