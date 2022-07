Russische teams ook komend seizoen niet bij internationale toernooien

De twee voetbalbonden schorsten de nationale teams en clubteams van Rusland wegens de invasie in Oekraïne. Als gevolg daarvan ontbreekt het Russische mannenteam in de huidige editie van de Nations League en ook in november bij het WK in Qatar is Rusland niet van de partij. De Russische voetbalsters werden op het EK in Engeland vervangen door Portugal, dat is ingedeeld in dezelfde groep als Nederland.

De beroepszaken tegen de UEFA en FIFA waren aangespannen door de Russische voetbalbond en de clubs FK Zenit Sint-Petersburg, PFK Sotsji, CSKA Moskou en Dinamo Moskou.