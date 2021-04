Exit in Europa dreigt voor Wijnaldum en Liverpool

Van Dijk? Ja, de centrale verdediger ontbreekt in deze fase nog, maar zou in theorie acte de presence kunnen geven in de eindstrijd van het toernooi op de laatste zaterdag van mei, twee weken voor aanvang van het EK. In de praktijk kan de Nederlander, die al zes maanden herstellende is van zijn kruisbandblessure, een rentree in de eindstrijd waarschijnlijk op zijn buik schrijven.

Meer dan ooit werd duidelijk hoezeer Liverpool Van Dijk mist. In de Spaanse hoofdstad, waar nog altijd niet wordt gevoetbald in het eigen Bernabeu maar op het trainingscomplex in het Estadio Alfredo Di Stefano, schutterde het centrale duo bij de Engelse topclub. Ozan Kabak en Nathaniel Philips, de vervangers van Joe Gomez en Van Dijk, maakten er in het eerste half uur al een potje van.

Cadeautje

De Braziliaan Vinicius Junior profiteerde met grote gretigheid (1-0), daarna maakte rechtsback Trent Alexander-Arnold het nog erger. Die gaf een cadeautje aan de halve Nederlander Marco Asensio (2-0), al ging daar een blunder van de Duitse arbiter Felix Brych en de videoscheidsrechter aan vooraf. Een van hen had een overtreding op Sadio Mané met rood moeten bestraffen. Uit de counter kwam de 2-0 voort…

Zonder Van Dijk is er geen leiderschap, geen organisatie en geen vertrouwen bij de Champions League-winnaar van twee seizoenen terug. In dit nog prille jaar heeft de ploeg van Jürgen Klopp al tien keer verloren. Daarmee is het team totaal onherkenbaar geworden. De power is uit het elftal en zowel in de Premier League als in Europa blijft het worstelen tot de laatste snik.

Niet te repareren

Georginio Wijnaldum droeg tegen Real de aanvoerdersband en trachtte met zijn ervaring in zijn 53ste (!) wedstrijd van dit seizoen veel te repareren. Maar het gebrek aan kwaliteit in de achterste linie kon hij niet in z’n eentje compenseren. Mo Salah deed nog even wat terug, maar Vinicius Junior maakte er prompt 3-1 van.

Saillant detail is dat Zinedine Zidane twee maandjes terug er net zo beroerd voor stond als zijn collega Klopp. Maar waar de Duitser sportief verder wegzakte (zevende in de competitie, 25 punten achter koploper Manchester City), daar heeft Zidane zijn ploeg weer tot een kanshebber voor de Spaanse landstitel omgetoverd. Komend weekend is El Clasico en daarom keek Ronald Koeman thuis voor de tv met grote interesse naar de strijd tussen Real en Liverpool.

