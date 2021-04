Zwak Liverpool verliest in Madrid, maar mag nog hopen

Liverpool, met Georginio Wijnaldum als aanvoerder, oogde in de eerste helft onherkenbaar. Duels werden verloren, passes kwamen niet aan en Real-doelman Thibaut Courtois kreeg in de eerste 45 minuten welgeteld nul doelpogingen te verwerken.

Nadat Vinicius Junior eerst nog een kopbal naast had zien gaan, sloeg de jonge aanvaller na 25 minuten wel toe. Een prachtige pass van Toni Kroos werd door Vinicius net zo mooi meegenomen en vanaf de rand van het strafschopgebied klopte hij Alisson Becker. Kort daarvoor was ook Karim Benzema al dicht bij de 1-0 geweest.

Liverpool boos

De 2-0, tien minuten voor rust, was een cadeautje van Trent Alexander-Arnold aan Marco Asensio. De rechtsback kopte een diepe bal van Kroos zo in de loop van Asensio, die de bal langs Alisson tikte en de 2-0 binnen schoot. Spelers en staf van Liverpool protesteerden fel, omdat in de voorafgaande aanval een overtreding van Lucas Vazquez op Sadio Mané niet bestraft werd.

En waar de Engelsen de hele eerste helft niet in de buurt van een goal kwamen, was het amper vijf minuten na de thee 2-1. Een gekraakt schot van Diogo Jota belandde voor de voeten van Mo Salah, die via Courtois en de lat de 2-1 binnen werkte. Niet lang daarna maakte opnieuw Vinicius Junior de marge weer twee, door op aangeven van Luka Modric in de korte hoek binnen te schieten.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Champions League