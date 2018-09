Fraser licht 'irritatie' over 'heel goede speler' Büttner toe

"Ik had wel wat irritatie", zei Vitesse-trainer Henk Fraser voor de Europa League-wedstrijd met Zulte (0-2 nederlaag) over Büttner (28) bij Fox Sports. De coach had de linksback op de laatste training geen hesje gegeven, een teken dat er geen basisplaats voor hem zou zijn.

"Die irritatie hebben we allebei wel eens. Het is gewoon een heel goede speler. Waarom dan die irritatie? Zoals gewoonlijk, je vindt altijd dat spelers beter kunnen. Dan erger je je op sommige momenten. Andersom kan dat ook zo zijn. Ik bedoel het positief, ik vind hem heel goed. En er zijn momenten dat hij beter kan."

Tegen Zulte kon Büttner zijn, onder meer bij Manchester United, opgedane ervaring niet uitbuiten. Sterker nog, de back kreeg in de tweede helft zijn tweede gele kaart nadat hij in een duel wat opzichtig met zijn ellebogen zwaaide.

"Ik vond het vrij zwaar gestraft", zei Fraser daarover. "Maar ik heb de beelden nog niet gezien. Ik ga me niet op een individuele speler richting. Het was een collectief falen."