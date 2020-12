Tweevoudig international Roy Beerens (33) beëindigt voetballoopbaan

Beerens doorliep de jeugdopleiding van PSV en speelde ook een aantal duels in het eerste elftal. Een echte doorbraak bleef uit. Na een huurperiode bij NEC voetbalde Beerens achtereenvolgens voor sc Heerenveen, AZ, Hertha BSC, Reading en Vitesse.

Beerens maakte in 2007 deel uit van de selectie van Jong Oranje die in eigen land de Europese titel veroverde. De Brabander kwam daarna tot twee interlands voor het Nederlands elftal.

„De voetbalwereld heeft mij fantastische herinneringen opgeleverd. Ik heb prijzen gewonnen, bij mooie clubs gespeeld, ervaring opgedaan in het buitenland en het Nederlands elftal gehaald. Het was een prachtige tijd, maar ik kies er nu bewust voor om te stoppen. De komende tijd ga ik uitzoeken hoe ik de toekomst wil invullen. Zeker is wel dat ik, nu ik meer tijd heb, ga genieten van mijn zoontje, die in de jeugdopleiding bij PSV speelt”, aldus Beerens.