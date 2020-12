’In mijn contract stond dat ik naaktfoto’s moest laten maken voor een plek in het team’

De Finse - die in het tot dusver enige seizoen van de W Series vijfde werd - vertelt in de Shikaani Formula 1 Podcast over het bizarre contract dat zij zo’n tien jaar geleden voorgeschoteld kreeg. Ze onderhandelde met een team Indy Lights-klasse (het opstapje naar de IndyCar). Tijdens de onderhandelingen kreeg ze te horen dat het wel goed zat met het sponsorgeld, dat zou het team wel regelen. De regeling was - zonder dat zij dat wist - dat de sponsor naaktfoto’s wilde ontvangen van de toen 20-jarige Kimilainen.

’In bikini was niet genoeg’

„Toen ik belde met het team, werd er mij verteld dat er wat onenigheid was ontstaan met de sponsor”, vertelt Kimilainen, die uiteraard om opheldering vroeg. „Daarna hoorde ik dat het om een mannenblad ging. Aanvankelijk was de deal dat er bikinifoto’s gemaakt zouden worden, maar vervolgens eisten ze dat ze topless waren.” Dat voorstel was haar veel te gortig. Kimilainen besloot het contract niet te tekenen en haar heil elders te zoeken. Via een andere route bereikte ze alsnog de top van het autoracen met een plek in de W Series.

Op social media laat ze weten dat het spannend vond om het verhaal naar buiten te brengen, maar dat ze blij is met alle steun. „Er zijn veel bizarre verhalen die ik heb meegemaakt in mijn loopbaan en dit is er een van. Gelukkig is er in de voorbije tien jaar veel veranderd in de sport en daarbuiten op het gebied van gender equality. Er staat ons nog veel doen, maar het gaat de goede kant op.”

Verder benadrukt dat ze vooral geniet van haar carrière. „Mijn reis in de autosport is nog lang niet voltooid. Let’s race!”