Premium Het beste van De Telegraaf

Makkelie blij met tips Kuipers: ’Hij weet het als geen ander’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Als vijfde Nederlandse scheidsrechter in 36 jaar mag Danny Makkelie fluiten op een WK voetbal. Ⓒ Getty Images

Met een pet op zijn hoofd om zich te beschermen tegen de brandende zon betreedt Danny Makkelie (39) als eerste het Qatar Sports Center in Doha, waar de WK-arbiters een training ondergaan en kort beschikbaar zijn voor de internationale pers. Hoewel de Nederlander voor zijn debuut op het mondiale eindtoernooi staat, blijkt hij tussen zijn gelouterde collega’s een grote meneer. „Het is zeker een voordeel dat ik in de Champions League al topaffiches heb gehad en in 2018 als VAR al een kijkje heb mogen nemen in de WK-keuken. Dan weet je wat men van je verwacht”, zegt de ogenschijnlijk meest populaire arbiter bij de pers van allemaal.