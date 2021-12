FC Utrecht haalt Japanse rechtsbuiten

Rechtsbuiten Maeda genoot zijn jeugdopleiding bij Tokyo Verdy en speelde, nadat hij bij die club zijn debuut in het betaalde voetbal maakte, in Japan ook voor Matsumoto Yamaga en Yokohama F. Marinos voordat hij in 2018 werd vastgelegd door Nagoya Grampus. Maeda neemt 240 competitieduels, 50 bekerpartijen en 8 AFC Champions League-optredens aan ervaring mee naar de Domstad. Hij is een voormalig Japans jeugdinternational.

Na de verkoop van Gyrano Kerk aan Lokomotiv Moskou in de zomer koos FC Utrecht ervoor om geen versterking voor de rechtsbuitenpositie te halen en Moussa Sylla de kans te geven. Hoewel de Fransman vier goals en twee assists heeft verzorgd heeft hij nog niet volledig aan de verwachtingen kunnen beantwoorden. Bovendien is Sylla nu uit de roulatie door een blessure.

,,Naoki is een creatieve speler met een goede dribbel en kan een man passeren”, typeert Technisch Directeur Jordy Zuidam de Aziatische FC Utrecht-aanwinst. ,,Hij bewaart ook goed het overzicht in de eindfase, is wendbaar en heeft een goede acceleratie na zijn actie. Het is een speler die met veel energie speelt en heeft veel dreiging in zijn spel naar voren. Bovendien heeft hij een goed schot. We beschouwen Naoki als een directe versterking voor onze ploeg en zijn derhalve erg blij hem aan boord te hebben.”

Maeda is op dit moment in afwachting van zijn werkvergunning en zal na de winterstop aansluiten bij FC Utrecht. Na Toshiya Fujita en Yoshiaki Takagi wordt hij de derde Japanner in de hoofdmacht van FC Utrecht.