Ajax besluit oefenstage met prima zege op Club Brugge

De Amsterdamse formatie verscheen met vrijwel alle beschikbare sterkhouders aan de aftrap. Ryan Gravenberch speelde op het middenveld en Lassina Traoré was de diepste aanvaller.

Prachtgoal Ziyech

Vanaf de zijkant zag Ten Hag hoe zijn ploeg binnen een kwartier een 2-0 voorsprong te pakken had. Eerst zag Noussair Mazraoui een schot dat voorlangs ging, binnengewerkt worden door de Brugse verdediger Odilon Kossounou. En nog geen twee minuten later profiteerde Hakim Ziyech optimaal van een foutenfestival in de Belgische defensie. Op aangeven van Traoré krulde de Marokkaan de bal schitterend in de verre bovenhoek.

Ruud Vormer stond in de basis bij Club Brugge en hij beproefde zijn geluk in de eerste helft een keer van afstand. Ajax-keeper André Onana zag de bal een halve meter over gaan. De doelman uit Kameroen zat kort voor rust mis bij een corner, maar zag zijn fout niet fataal worden omdat Lisandro Martinez de inzet van David Okereke uit de doelmond werkte.

Schitterende combinatie Ajax

Aan het begin van de tweede helft profiteerden de Amsterdammers opnieuw op prachtige wijze van gestuntel in de verdediging van Club Brugge. Ziyech pakte de bal af, speelde Traoré aan en via opnieuw Ziyech rondde Promes uiteindelijk af: 3-0. Daarna begon het grote wisselen en kregen onder meer Perr Schuurs, Siem de Jong, Danilo, Naci Ünüvar en Edson Alvarez speeltijd. Gescoord werd er echter niet meer door de Amsterdamse club.

De Belgen maakten in de slotfase nog de eretreffer, toen Lois Openda weg mocht draaien bij Schuurs en Thomas Van den Keybus de 3-1 op een presenteerblaadje bood. Ajax hervat de Eredivisie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

