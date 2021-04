’Real Madrid, Manchester City en Chelsea per direct uit Champions League’

De drie clubs hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Real Madrid speelt op 27 april de eerste wedstrijd thuis tegen Chelsea en Paris Saint-Germain ontvangt een dag later Manchester City. De returns zijn de week daarop.

Eerder op de dag had UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin na een vergadering in Montreux al gezegd dat hij zo snel mogelijk sancties wil opleggen aan de twaalf clubs die zich in de nacht van zondag op maandag als ’founders’ van de Super League hebben gepresenteerd.

Europa League

Møller zei bij de Deense omroep DR dat de UEFA vrijdag de beslissing zal nemen. „Dan hebben we een buitengewone bestuursvergadering. Deze drie clubs zullen moeten vertrekken. Daarna bekijken we hoe we het seizoen in de Champions League gaan afronden.”

Ook Manchester United en Arsenal zouden op korte termijn getroffen kunnen worden door een Europese uitsluiting. Beide Engelse clubs hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Europa League. ManUnited begint volgende week donderdag thuis tegen AS Roma en Arsenal speelt in Spanje tegen Villarreal. De returns zijn een week later.

Andere Europese topclubs

De andere Europese topclubs die zich aan de Super League hebben verbonden doen dit seizoen aan de Europese clubtoernooien niet meer mee. Het gaat om AC Milan, Atlético Madrid, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool en Tottenham Hotspur.

Logo Champions League Ⓒ ANP/HH

In het gezamenlijke persbericht dat de twaalf Europese topclubs even na middernacht naar buiten brachten wordt de hoop nog uitgesproken dat er constructief kan worden samengewerkt met de UEFA en de FIFA. De kans daarop lijkt echter zeer klein gezien de boze reacties maandag van de internationale voetbalautoriteiten.

De twaalf ’founders’ willen ook actief blijven in de nationale competities. Als het echter aan de UEFA ligt, worden de twaalf clubs verbannen uit hun eigen liga’s en zullen de spelers die gaan uitkomen in de Super League niet langer gerechtigd zijn om voor nationale teams actief te zijn, bijvoorbeeld op een EK of WK.