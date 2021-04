Bild: Hertha BSC wil PSV-trainer Roger Schmidt halen

Bobic is nu nog werkzaam bij Eintracht Frankfurt. Eerder deze maand werd Schmidt met die club in verband gebracht. De 54-jarige Duitser heeft nog een contract tot de zomer van 2022 bij PSV. Schmidt hoopt dit seizoen in de Eredivisie als tweede te eindigen en zich zo met PSV te plaatsen voor de voorronden van de Champions League.

Hertha BSC staat nu nog onder leiding van Pal Dardai. De 45-jarige Hongaar werd eind januari tot het einde van dit seizoen aangesteld met de afspraak dat hij na dit seizoen zou mogen blijven als hij minimaal 24 punten zou pakken.

Tot dusverre behaalde Hertha onder leiding van Dardai slechts 6 punten. De club is in degradatiegevaar. Hertha speelde minder duels dan de concurrentie omdat de selectie sinds vorige week vanwege het coronavirus in quarantaine zit en wedstrijden werden uitgesteld.