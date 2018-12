FC Oss gaat weer TOP Oss heten: 'Een heerlijk succes'

TOP (Tot Ons Plezier) Oss is de originele naam van de voetbalclub die in 1928 werd opgericht. In 2009 veranderde de naam in FC Oss om de betaaldvoetbaltak los te weken van de amateursectie.

De club zegt dat die scheiding inmiddels een feit is en het voor iedereen duidelijk is dat er twee ''bevriende losstaande entiteiten'' bestaan. De naam TOP Oss kan om die reden weer terugkeren.

,,De club is in al haar geledingen blij dat de originele naam, behorende bij de in 1928 opgerichte club, opnieuw kan worden ingevoerd. Dat dit nu weer kan, voelt als een heerlijk succes voor ons allemaal”, reageert directeur Peter Bijvelds.