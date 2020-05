Obispo weer terug naar PSV

Aangezien het seizoen vanwege de coronacrisis al is beëindigd en Obispo een blessure heeft, besloten de clubs dat hij beter nu al terug naar Eindhoven kan gaan. „Vitesse bedankt Obispo voor zijn inzet voor de club en wenst hem veel succes toe bij zijn herstel en in zijn verdere carrière”, aldus de Arnhemse club.

De jeugdinternational debuteerde twee jaar geleden in de eredivisie in de hoofdmacht van PSV. Obispo kwam vooralsnog niet verder dan twee invalbeurten in de competitie bij de club waar hij werd opgeleid. Voor Vitesse speelde hij dit seizoen 26 duels.