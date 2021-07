Louis van Gaal wil Henk Fraser parttime bij Oranje

Henk Fraser en Louis van Gaal. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De KNVB en Sparta praten woensdag over de mogelijkheid om Henk Fraser (55) op parttimebasis toe te voegen aan de staf van Louis van Gaal bij Oranje. Dat melden bronnen binnen de voetbalbond. Fraser zou in dat geval trainer van Sparta kunnen blijven en zich alleen tijdens interlandbreaks bij het Nederlands elftal melden. Ook de optie voor een fulltimedienstverband komt op tafel. Maar in dat geval moet er een afkoopsom worden betaald voor zijn tot 2024 lopende contract.