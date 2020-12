Dick Advocaat: ’Daarin moet je als speler professioneler zijn’

Dick Advocaat toont zich strijdbaar. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Feyenoord leeft nog altijd in de Europa League. De tweede thuisnederlaag in de groepsfase, 0-2 tegen Dinamo Zagreb, is dankzij een stuntje van het Oostenrijkse Wolfsberger in Moskou niet fataal gebleken. Als Dick Advocaat met zijn ploeg volgende week wint het Alpenland is overwintering in Europa een feit.