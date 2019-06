Blessure Pasveer domper Vitesse

Doelman Remko Pasveer heeft een handblessure opgelopen, die hem een deel van de voorbereiding zal kosten.

Pasveer verdrong vorig seizoen in de tweede seizoenshelft de van Chelsea gehuurde Eduardo als eerste doelman. Eduardo heeft inmiddels bij Braga in zijn vaderland Portugal een nieuwe werkgever gevonden. Slutsky heeft verder de beschikking over de keepers Jeroen Houwen en Bilal Bayazit.