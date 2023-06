Pep Guardiola prijst Erik ten Hag: ’In alle opzichten een reclame voor ons vak’

Hij neemt tijdens zijn persconferentie zelfs opmerkelijk veel tijd om het werk van Ten Hag te belichten. „Ik identificeer een trainer door te kijken hoe hij een elftal beter maakt. Beschouw het team op het moment van zijn aantreding en waar het elftal nu staat”, zegt Guardiola. „Manchester is nu een totaal ander team.”

„Ik zie gewoon een heel goede coach langs het veld staan. Erik is in alle opzichten een reclame voor ons vak. Ik kan niet zeggen dat we vrienden zijn of zo, want we hebben niet veel contact met elkaar. We hadden een korte periode samen bij Bayern München, maar ik ben ervan overtuigd dat United een exceptionele trainer heeft voor veel jaren.”

Meesterzet

Guardiola belicht ook de chemie tussen Casemiro en Ten Hag. Hij vindt het achteraf een meesterzet van de Nederlander om de Braziliaan weg te kapen bij Real Madrid. „Ik ken Casemiro niet zo goed, maar ik heb wel de info dat hij bij Madrid een geweldige prof was. Ik wist ook zeker dat hij niet naar Engeland kwam om de laatste jaren van zijn loopbaan rustig aan te doen.”