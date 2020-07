Oud-Ajacied Bertrand Traorè schlemiel bij rentree Memphis Depay

In de beslissende strafschoppenreeks was Bertrand Traorè de enige speler die miste in Parijs. Beide ploegen benutten hun eerste vijf penalty's, maar daarna stopte PSG-keeper Keylor Navas de inzet van Traoré. Pablo Sarabia schoot de club uit Parijs daarna naar de winst.

Na 120 minuten was er niet gescoord. Depay werd na tachtig minuten gewisseld. De Oranje-international maakte zijn rentree nadat hij op 15 december 2019 zijn kruisband had gescheurd. In de afgelopen jaren toonde Depay meermaals zijn klasse voor zowel Lyon als het Nederlands elftal.

Bertrand Traore (rechts) in duel met Thilo Kehrer en Thiago Silva. Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook: Opgebloeide Memphis Depay klaar voor rentree in basis bij Lyon

Bij PSG, dat vorige week ook al de Franse beker won, stond Mitchel Bakker in de basis. De voormalig Ajacied deed de volledige 120 minuten mee, maar hoefde geen penalty te nemen.

Het was de laatste keer dat de De Coupe de la Ligue werd afgewerkt. Het tweede bekertoernooi van Frankrijk verdwijnt van de kalender.