Hertog verbluft door WK-goud

Ronald Hertog op archiefbeeld. Ⓒ Mathilde Dusol

„Het was spannend tot op de laatste centimeter”, vertelde Ronald Hertog met een gigantische glimlach op zijn gelaat. Die uitdrukking zei alles over het nooit verwachte, maar alleen gedroomde eindresultaat. De in Moordrecht geboren dertigjarige atleet veroverde in Dubai goud op het WK para-atletiek op de 200 meter sprint. „Dit geeft me zeer veel vertrouwen richting de Paralympische Spelen van Tokio.”