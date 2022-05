Oud-turnster Petra Witjes na uitspraak in zaak Wevers: ’Het is een blamage’

Witjes was een van de oud-turnsters die een klacht tegen de turncoach indiende. „De oud-turnsters zijn de dupe van de onbekwame handelswijze van het ISR. Al maanden roep ik dat er geen deskundig onderzoek wordt gedaan op basis van relevantie en waarheidsvinding. Nu blijkt dat de tuchtcommissie niet kan oordelen vanwege het gebrekkige onderzoek en feiten die niet in tijd zijn weergegeven”, zegt Witjes. „Alles waarvoor ik eerder heb gewaarschuwd, is werkelijkheid geworden. De zoveelste klap. Het is echt een blamage.”

De tuchtcommissie stelde maandag dat het onvoldoende vast is komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. . „De tuchtcommissie is van oordeel dat onderdelen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie respectievelijk de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt.”