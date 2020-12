WK darts: Van Duijvenbode en Van Gerwen op nieuwjaarsdag weer in actie

Darts

Gary Anderson na kritiek: ’Nú ga ik door tot mijn 90e!’

Gary Anderson schaarde zich woensdagmiddag bij de laatste acht op het WK darts, door de Zuid-Afrikaan Devon Petersen te verslaan: 4-0. Toch ging het na afloop niet per se over die partij, maar meer over zijn eerdere wedstrijd, tegen Mensur Suljovic.