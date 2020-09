Max Verstappen zesde in laatste training voor GP Rusland

Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd, op iets meer dan een seconde van Hamilton. Carlos Sainz, Esteban Ocon en Sergio Pérez waren naast de Mercedes-coureurs iets sneller dan de Limburger.

Verstappen moest een ogenschijnlijk snelle ronde tegen het einde van de training – hij zette de rapste tijd neer in de eerste sector – overigens nog afbreken.

Zijn teamgenoot Alexander Albon kwam niet verder dan een negentiende tijd. De Britse Thai had in de slotfase nog een flink ‘momentje’.

Verstappen voorspelde vrijdag al dat het geen abc’tje wordt om zomaar even derde te worden in de kwalificatiesessie, later op zaterdag (14.00 uur Nederlandse tijd). Hij stond in Rusland nog nooit op het podium. Dat geldt overigens voor heel Red Bull Racing in Sotsji, waar sinds 2014 wordt geracet.