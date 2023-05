Zingende fans nemen al voorschot op titel: ’Alleen Dortmund wordt kampioen!’

„Alleen Dortmund wordt kampioen!”, zongen de fans naar de spelers, onder wie de Nederlander Donyell Malen. Middenvelder Julian Brandt kijkt uit naar de laatste wedstrijd van het seizoen tegen FSV Mainz van zaterdag. „De stad zal in vuur en vlam staan.”

Borussia Dortmund kan tegen Mainz voor de negende keer kampioen van Duitsland worden. De laatste keer was in 2012. Daarna ging de landstitel elk jaar naar Bayern München. „Het wordt tijd dat daar verandering in komt”, zei Borussia-keeper Gregor Kobel.

Bekijk hier hoe de spelers worden toegezongen

Topman Hans-Joachim Watzke kon zijn geluk zondag niet op. „Als we tijdens ons trainingskamp in januari in Marbella hadden voorspeld dat we na speeldag 33 een voorsprong van 2 punten op Bayern zouden hebben, waren we voor gek verklaard”, vertelde hij tegen journalisten. In november bedroeg de achterstand van Dortmund op Bayern nog 9 punten.

Bekijk ook: Sébastien Haller zet met twee treffers Dortmund op matchpoint voor Duitse landstitel