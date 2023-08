Sarina Wiegman geniet van 'sprookje' met Engeland

„Ongelooflijk. Het voelt een beetje alsof we de finale al gewonnen hebben”, zei Wiegman, doelend op de sfeer in het met 75.000 toeschouwers uitverkochte stadion in Sydney. „Het was een echt uitduel. Het was ook weer een zware wedstrijd, maar we vonden opnieuw een manier om hem te winnen.”

Engeland toonde net als in de vorige knock-outwedstrijden tegen Nigeria en Colombia de nodige veerkracht. „Dit team is ook meedogenloos”, aldus Wiegman. „In de voorhoede en achterin, we willen echt winnen. Daarnaast blijven we elkaar steunen en geloven we in het strijdplan. Dat plan werkte vandaag weer.”

Wiegman had ook complimenten over voor Australië, dat een indrukwekkend toernooi speelt. „Zij hebben een ongelooflijke prestatie geleverd en zijn echt in het toernooi gegroeid. Ze hadden wat tegenslag, maar ze begonnen steeds beter te spelen. Sam Kerr kwam terug na haar blessure en je zag vandaag waarom zij de ster van het team is. Als ploeg is Australië ook echt heel sterk.”

Engeland speelt zondag de finale tegen Spanje. De Zuid-Europese ploeg won dinsdag de andere halve finale met 2-1 van Zweden.