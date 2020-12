Feyenoord verspeelt punten tegen tien man Heracles

Feyenoord startte zonder aanvoerder Steven Berghuis. De aanvaller, met negen doelpunten de topscorer, begon het duel in De Kuip op eigen verzoek op de bank.

„Steven heeft de meeste minuten gemaakt van iedereen”, zei trainer Dick Advocaat kort voor de aftrap bij FOX Sports. „Dat verzoek kwam dus bij hem zelf vandaan. Hij denkt ook in het belang van het elftal. Aan een frisse en fitte speler kan je soms meer hebben dan een speler die even niet goed in zijn vel zit.”

Feyenoord-trainer Dick Advocaat Ⓒ BSR Agency

Berghuis kwam na ruim een uur spelen toch binnen de lijnen. Enkele minuten later moest Heracles-spits Sinan Bakis na een tweede gele kaart inrukken. Het was voor Feyenoord het startsein om de druk op de ploeg uit Almelo nog meer op te voeren.

Marouan Azarkan kreeg vijf minuten voor tijd, vlak nadat hij mocht invallen voor Uros Spajic, een grote kans. Na een snelle counter belandde de bal via Steven Berghuis en Orkun Kökcü, voor zijn voeten, maar Heracles-doelman Janis Blaswich lang in de weg. In blessuretijd zag Nicolai Jørgensen nog een kopbal nipt naast stuiteren.

Koploper Ajax (27 punten) verloor zaterdag in eigen huis met 1-2 van FC Twente. Vitesse (25) ging op bezoek bij PEC Zwolle met dezelfde cijfers onderuit. Feyenoord staat achter PSV (beide 23 punten) vierde. De Eindhovenaren gaan later op de zondag op bezoek bij SC Heerenveen.

Feyenoord gaat donderdag op bezoek bij Wolfsberger AC en moet winnen om Europese overwintering veilig te stellen.

