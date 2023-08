Onbegrip in soap bij mountainbike-held Bart Brentjens: ’Dat kan je niet maken’

GLASGOW - Zelden was er zoveel tumult in de mountainbike-wereld als dit weekeinde. Na amper drie minuten was de rol van Mathieu van der Poel door een bizarre val uitgespeeld, en dat nadat er in aanloop nog zoveel ophef rond hem was. De échte MTB-cracks waren woedend dat de Internationale Wielren Unie (UCI) ten gunste van de vedette de regels aanpaste. MvdP mocht door de abrupte regelwijziging in plaats van startrij dertien op rij vier starten. ,,Dat kan je niet maken”, zegt MTB-held Bart Brentjens, die in 1996 olympisch kampioen werd op het onderdeel cross country en in 1995 wereldkampioen.

Mathieu van der Poel (l) draait warm voor de start van het WK mountainbike. Hij mocht door een regelverandering van de UCI toch vooraan starten. Ⓒ ANP/HH