De Vrij wint ’oud-Feyenoord-duel’ van Amrabat

De overwinning van Inter kwam moeizaam tot stand. Verona kwam na 19 minuten spelen op voorsprong door een benutte strafschop van Valerio Verre. De uitploeg kreeg die penalty na een lichte overtreding van doelman Samir Handanovic.

Internazionale, waar Oranje-international Stefan de Vrij de gehele wedstrijd meedeed, kwam in de 65e minuut via de Uruguayaan Matías Vecino langszij. Nicolò Barella schoot Inter met een fraai indraaiend schot van afstand in de 83e minuut naar de winst. Bij Verona had oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat een basisplaats.