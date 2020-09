Andy Murray meer dan 4,5 uur op de baan: ’Ik heb werkelijk overal pijn’

„Er is hier een ijsbad aanwezig dat in geval van nood kan worden gebruikt. Bij mij is sprake van een noodgeval, omdat ik pijn in mijn hele lichaam heb.” Murray, die terugkeerde op de baan na een ingrijpende heupoperatie, overleefde in de eerste ronde een wedstrijdpunt. De winnaar van de editie van 2012 knokte zich in vijf sets langs de Japanner Yoshihito Nishioka. Het werd 4-6 4-6 7-6 (5) 7-6 (4) 6-4. De partij duurde vier uur en 39 minuten.

De 33-jarige Murray werkte in de vierde set een wedstrijdpunt weg bij een 6-5 achterstand. De voormalig nummer 1 van de wereld was in de derde set al teruggekomen van een break achterstand en deed dat in de beslissende set nog eens. Hij maakte de laatste break ongedaan met een formidabele lob.

Murray speelde zijn eerste wedstrijd op een grand slam sinds de Australian Open van 2019. In Melbourne verloor hij begin vorig jaar in vijf sets van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Na afloop van die wedstrijd werd er door collega-tennissers middels een videoboodschap afscheid genomen van Murray, die te veel hinder ondervond van zijn heupblessure en zijn loopbaan leek te gaan beëindigen.

Murray uitgeteld op de bank na zijn gewonnen partij. Ⓒ AFP

Murray keerde echter terug op de baan, maar speelde lange tijd geen wedstrijden om vijf gewonnen sets. Hij meldde zich vorig jaar af voor Wimbledon en ook de Australian Open van dit jaar miste hij.

In de tweede ronde staat Murray tegenover de Canadees Felix Auger Aliassime, die als 15e geplaatst is. Murray is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 115.