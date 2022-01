Premium Het beste van De Telegraaf

Schaatsster niet blij met draaiende tv-camera, harde noten gekraakt tijdens gesprek met Ireen Wüst Irene Schouten zit niet ontspannen in vel na rel en loopt weg bij interview: ’Ik kap ermee’

PEKING - Het grote bagatelliseren is begonnen. Na de eerste training in de schitterend vormgegeven National Speed Skating Oval in Peking doen de Nederlandse schaatsers en hun begeleiders alsof de crisis van de vorige dag niet veel meer was dan een misverstandje. Toch kan de onderhuidse spanning niet meteen weg zijn en de grote vraag is in hoeverre de interne ruzie de prestaties gaat beïnvloeden.