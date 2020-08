Ajax-directeur Van der Sar: ’Veilig 10.000 fans in ArenA’

Ajax-directeur Edwin van der Sar kijkt toe bij de training van Ajax in Oostenrijk. Ⓒ BSR Agency

BRAMBERG AM WILDKOGEL - Zoals altijd is algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax present op het trainingskamp van de ploeg in Oostenrijk. Waar het traditie is, dat de oud-doelman op vrijdag zijn trainingstenue en keepershandschoenen aantrekt op mee te trainen met de keepers, was dat nu niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. De selectie verblijft in Bramberg am Wildkogel in een zogenaamde bubbel en buitenstaanders, dus ook de later ingevlogen algemeen directeur, moeten op afstand blijven.