Ajax wint, maar sneuvelt in Europa League

En daarmee komt er een einde aan een Europees seizoen van de Amsterdammers, waar na de succesvolle jaargang 2018/2019 zoveel van verwacht werd. De harde realiteit is dat de koploper van de Eredivisie in februari is uitgeschakeld op het tweede Europese podium, de Europa League.

Snelle tegengoal

Ajax wist dat het minimaal twee keer moest scoren om zicht te houden op verder bekeren, maar die opgave werd al binnen vijf minuten verdubbeld. Een voorzet viel precies op de voet van Jaime Mata, die zich daarmee onbewust ontdeed van Lisandro Martinez en de bal langs André Onana in de verre hoek tikte. Donny van de Beek had twee minuten later de 1-1 al op zijn schoen, maar stuitte op doelman David Soria. De rebound werd door de mee opgekomen Perr Schuurs wild naast geschoten.

Van de Beek stond wel aan de basis van de gelijkmaker, want nog geen drie minuten na zijn eigen kans trok hij de bal vanaf de linkerkant voor. Ryan Babel zette een handig blok en Danilo Pereira, basisdebutant bij de Amsterdammers, schoot de 1-1 binnen. Ajax ging op zoek naar meer doelpunten, maar dankte het aluminium van het eigen doel dat het geen extra tegentreffers hoefde te incasseren.

Getafe raakt lat en paal

Mata kopte uit een hoekschop achterwaarts op de lat, en Deyverson schoot een voorzet vanaf de rechterkant tegen de binnenkant van de paal. Na 45 minuten stond er 1-1 op het scorebord en deed een andere actie van doelpuntenmaker Danilo de wenkbrauwen fronsen. De jongeling ruilde op het veld al van shirt met Deyverson, die in de heenwedstrijd zoveel irritatie in het Amsterdamse kamp opwekte.

Met Quincy Promes als vervanger van Danilo had Ajax na rust nog 45 minuten voor drie treffers. Maar de grootste mogelijkheden waren in de counters voor de bezoekers. Daley Blind redde een penibele situatie in het strafschopgebied op het laatste nippertje, en Nemanja Maksimovic trof nog maar eens de paal naast Onana. Nadat een kopbal van Dusan Tadic op het dak van het doel was beland, hielp een eigen doelpunt Ajax terug in de wedstrijd.

Eigen doelpunt

Een scherpe vrije trap van Carel Eiting werd door Mathias Olivera langs zijn eigen doelman gekopt. Met Klaas-Jan Huntelaar als verse kracht ging Ajax op jacht naar de twee bevrijdende treffers, maar het gehoopte wonder bleef uit. De ploeg van trainer Erik ten Hag zal de wonden snel moeten likken, want zondag komt nummer 2 AZ alweer naar de Johan Cruijff ArenA, waar de Amsterdammers de koppositie in de Eredivisie verdedigen.

