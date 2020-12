FC Groningen na winst op RKC naast Feyenoord

RKC reisde met een goed gevoel af naar Groningen. De Waalwijkers hadden met zeven punten uit de voorgaande drie duels de smaak te pakken. Ook Groningen is bezig aan een uitstekende reeks. De Noorderlingen verloren voor het duel met RKC maar een van de laatste zes wedstrijden en de achterstand op nummer 3 Feyenoord betrof slechts drie punten.

Beide ploegen zochten na de eerste helft zonder te scoren de kleedkamer op. Vooral Groningen had het moeilijk en kwam amper aan voetballen toe. De eerste grote kans van de wedstrijd was na een halfuur spelen voor RKC, maar Sergio Padt redde zijn team op een inzet van Melle Meulensteen. Degene die het meeste opviel in de eerste 45 minuten, was de vanaf de tribune toekijkende Arjen Robben. De geblesseerde aanvaller van FC Groningen zag hoe zijn ploeg het moeilijk had, en hield zijn handen warm in een paar handschoenen getooid met het logo van... zijn oude club Bayern München.

Tegen de verhouding in kwam Groningen kort na rust op voorsprong. Ahmed El Messaoudi nam zijn ploeg bij de hand en tikte beheerst uit een corner de 1-0 binnen. Hiermee tekende hij voor alweer zijn vierde doelpunt in drie wedstrijden. Afgelopen zondag was hij ook al de beul van AZ, door FC Groningen met twee goals de winst (1-2) in Alkmaar te bezorgen.

Geblunder bij RKC

RKC ging daarna op jacht naar de gelijkmaker, maar echt gevaar leverde dat niet op. Een kwartier voor tijd was het Daniël van Kaam die de score voor Groningen verdubbelde na geblunder achterin bij RKC. Het was het eerste doelpunt voor de jonge middenvelder die hiermee de wedstrijd op slot gooide.

Door de overwinning heeft Groningen nu evenveel punten als Feyenoord en staat het gedeeld vierde. De Rotterdammers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld en gaan morgen op bezoek bij VVV-Venlo.

