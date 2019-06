AZ heeft Japanse rechtsback bijna binnen

De 18-jarige, talentvolle rechtsback wordt vrijdag medisch gekeurd in Alkmaar. Als alle formaliteiten zijn afgerond, wordt Sugawara voor een seizoen gehuurd.

Sugawara speelde dit jaar bij het WK voor spelers onder 20 jaar vier duels namens de Japanse ploeg. De verdediger is opgeleid door Nagoya Grampus en maakte begin vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht. In zijn eerste volledige seizoen speelde hij 22 wedstrijden voor de club, die op het hoogste niveau in Japan actief is.

Of AZ ook een koopoptie heeft bedongen, is niet bekend.