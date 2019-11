McGregor maakt rentree tegen ’Cowboy’

De Ierse MMA-vechter neemt het op zaterdag 18 januari in Las Vegas op tegen Donald Cerrone. Het duel tussen McGregor en de 36-jarige Amerikaanse Donald ’Cowboy’ Cerrone zal in de T-Mobile Arena in Paradise, Nevada, worden gehouden.

De laatste keer dat McGregor in de ring stond was ruim een jaar geleden. In oktober 2018 verloor hij van de Rus Khabib Nurmagomedov.