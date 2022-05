Orkun Kökcü: ‘Onder Slot rendeert iedereen beter’

Dat gaatje bestond uit het kapot spelen en lopen van de Fransen. Kökcü: ,,We wisten dat we fitter waren. Daarom speelden we met een hoge intensiteit. Maar als je zoveel levert, merk je dat wel aan het eind van de wedstrijd.’’

De Turkse international heeft de voorbije weken extra moeten lijden omdat hij ook nog te maken had met de ramadan. In de thuiswedstrijd kon hij pas wat eten en drinken bij een corner die even na negen uur ’s avonds werd genomen. De voorbije dagen kon hij wat aansterken, maar het programma is deze maand loodzwaar.

Bikkelen

Kökcü is normaal gesproken de man bij wie het aanvallend vaak begint en die voor de creativiteit zorgt in het hart van zijn ploeg. In Stade Velodrome moest hij dit keer juist bikkelen en zijn defensie ondersteunen. ,,We hebben bewezen dat we naast al dat aanvallen ook goed kunnen verdedigen. We hebben bijna niks weggegeven en de nul gehouden.’’

"Het enige wat door mijn hoofd gaat is dat ik die finale ook wil winnen nu we zo ver zijn gekomen"

De man die er trots op is dat hij samen met Geertruida, Malacia en Bijlow voortkomt uit de eigen opleiding stoorde zich voor de wedstrijd aan de verkeerschaos in de stad en de agressie tegen de Feyenoord-bus. ,,Een dag eerder deden we er een kwartiertje over om het stadion te bereiken vanaf ons hotel, nu duurde het meer dan een uur. Toen kwam die steen nog tegen de bus. Maar we zijn heel koel gebleven. Ik geloof niet dat iemand van slag raakte door de sfeer hier. Die sfeer was wel geweldig, maar gaf ons eerder kracht. Als zij jou pijn willen doen met hun herrie, dan willen zij hen juist pijn doen.’’

Grote vreugde bij de finalisten van de Conference League Ⓒ ANP/HH

Op de vraag of het alleen een kwestie van overleven was, zei Kökcü: ,,Het is moeilijk om zo een wedstrijd in te gaan. we hadden niet het plan om voor een 0-0 gelijkspel te gaan. We wilden gewoon ons eigen spel spelen, maar op een gegeven moment zit je zo ver in de wedstrijd dat je minder aan aanvallen gaat denken en meer aan het vasthouden van de nul achterin.’’

Volgens Kökcü is het bereiken van de finale extra mooi voor de mannen die al vanaf hun jeugd bij Feyenoord spelen. Justin Bijlow stond niet in het veld maar was er weer bij om hem, Malacia en Geertruida te steunen. ,,Dit seizoen en dit resultaat, Marseille verslaan in de halve finale, is zo geweldig omdat ons groepje ook moeilijkere momenten hebben gekend.’’

AS Roma?

Meteen na de halve finale kwam het verhaal dat juist de middenvelder op het punt staat een transfer te maken naar AS Roma, de tegenstander in de eindstrijd van de Conference League. Kökcü zegt dat zijn vader hem daar niets over heeft verteld en die doet zijn zaken. Of hij bij is met AS Roma als opponent in de finale, werd hem tien minuten na afloop meteen gevraagd. Kökcü: ,,Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik kom net uit de kleedkamer en sta hier nog in mijn voebaltenue. Het enige wat door mijn hoofd gaat is dat ik die finale ook wil winnen nu we zo ver zijn gekomen.’’

Dat wordt een weerzien met Rick Karsdorp, die als negen-jarige ook al zijn roots op Varkenoord had liggen, een grote transfer maakte en na een knieblessure door Roma in het seizoen 2019-2020 nog even als huurspeler werd gestald in Rotterdam.

Het maakt Kökcü eigenlijk niet meer uit wie er nog tegenover hem in het veld staan. Hij is gegroeid als creatieve middenvelder en prijst zich gelukkig dat Slot vanaf dag één in hem heeft geloofd. ,,Hij is heel belangrijk als coach geweest dit seizoen. Ik denk dat alles te danken is aan het werk van Arne. Het is zo duidelijk hoe wij nu spelen. Iedereen rendeert veel beter. Je mag echt wel zeggen dat dit zijn werk is.’’