AZ langs rand van afgrond, maar haalt groepsfase

Er was aanvankelijk een heldenrol weggelegd voor AZ-doelman Marco Bizot, die in het Koning Boudewijn Stadion geweldig stond te keepen en zijn ploeg door de lastige openingsfase heen hielp. Vooraf had AZ-trainer Arne Slot benadrukt dat de sterke punten van Royal Antwerp FC de counter en de spelhervattingen waren, en dat bleek direct weer. Vanuit een counter stuitte Didier Lamkel Ze op Bizot, terwijl de AZ-goalie enkele minuten later een kopbal van Ivo Rodrigues onder de lat wegtikte.

Domme actie Mbokani

Vurig ondersteund door 23.000 Royal Antwerp FC-fans die afgezakt waren naar hoofdstad Brussel begon de thuisploeg furieus aan de wedstrijd. AZ dreigde ondersteboven geblazen te worden en dat was ook gebeurd als Bizot niet als een panter zijn doel had verdedigd. Na de hectische openingsfase wist AZ iets meer grip op de wedstrijd te krijgen, maar het wedstrijdbeeld veranderde pas echt toen uitgerekend routinier Dieumerci Mbokani zich liet gaan. De 33-jarige spits incasseerde binnen enkele minuten tweemaal geel voor overtredingen op AZ-routinier Ron Vlaar en kon vertrekken.

Dieumerci Mbokani (derde van links) krijgt een oliedomme rode kaart. Ⓒ BSR/Soccrates

Vanaf toen was het weer een heet Europa Cup-avondje. De gefrustreerde Antwerp-spelers probeerden onophoudelijk opstootjes te veroorzaken, maar het jeugdige AZ hield het hoofd koel en trapte niet in de provocaties.

Aanvallende wissels Slot

Hoewel AZ het overwicht had, resulteerde dat aanvankelijk niet in kansen. AZ-trainer Slot, die bij de start van de tweede helft al een offensieve wissel had gedaan door Thomas Ouwejan te vervangen door Albert Gudmundsson, deed alles om de Belgen tegen de muur te zetten. Het inbrengen van de Japanner Yukinari Sugawara als vervanger van Stijn Wuytens sorteerde effect. Met uitstekende voorzetten creëerde hij twee grote kansen, maar Myron Boadu kopte in vrijstaande positie compleet naast, terwijl doelman Sinan Bolat de bal op een kopbal van Calvin Stengs onder de lat wegtikte.

Sinan Bolat is opnieuw een sta-in-de-weg voor de AZ’ers. Ⓒ BSR/Soccrates

Zou het weer zo’n avond worden waarop Bolat de Alkmaarders dwarszat? Net zoals in 2009, toen de Turks-Belgische doelman in dienst van Standard Luik met een doelpunt in blessuretijd van de laatste groepswedstrijd in de Champions League de Alkmaarders een vervolg in de Europa League door de neus boorde.

AZ weggecounterd

Met een magnifieke redding op een schot van Calvin Stengs liet Bolat zien hoe geweldig hij kan keepen, al had hij even later mazzel dat een schot van diezelfde Stengs op de lat landde. AZ móest scoren en Slot besloot om niet tot de absolute slotfase te wachten om een pinchhitter in te brengen. Met Ferdy Druijf voor de Noorse terriër Jonas Svensson werd het wel erg aanvallend bij AZ en dat brak de ploeg op. Bij een superscherpe counter kon Royal Antwerp FC ondanks de numerieke minderheid op het veld een overtalsituatie creëren, waarvan Didier Lamkel Ze profiteerde (1-0). Het was zeer naïef hoe AZ zich liet wegcounteren.

Didier Lamkel Ze kopt de enige en beslissende goal langs doelman Marco Bizot. Kort daarna krijgt hij zijn tweede gele kaart. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Kameroener is een apart geval bij Royal Antwerp FC. Hij is een van de gevaarlijkste spelers bij de Belgen, maar zit steeds tegen kortsluiting aan. Nadat hij al geel had gekregen voor een idiote beuk tegen Bizot, incasseerde Lamkel Ze na de viering van zijn doelpunt een tweede gele kaart, omdat hij over de boarding was gesprongen.

Heldenrollen Stengs en Druijf

Met elf tegen negen ging AZ vol op jacht naar de gelijkmaker, die een verlenging op zou leveren. Die kwam er uiteindelijk via Stengs. De linkspoot schoot een teruggetrokken bal beheerst in de verre hoek. En met twee man meer was het in de verlenging wachten op het moment dat AZ de genadeklap zou uitdelen. Dat gebeurde via Druijf. Nadat eerst een pegel van Teun Koopmeiners nog de lat hat geteisterd, promoveerde Druijf luttele seconden later een schot van Midtsjø tot doelpunt.

Daarmee viel het doek voor Antwerp, dat in de resterende speeltijd nog twee goals moest incasseren. Een benutte strafschop van Koopmeiners en een wippertje van Gudmundsson.