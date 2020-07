Uitblinkende Michael van Gerwen slaat opnieuw toe in Summer Series

Van Gerwen begon vrijdag met achtereenvolgende overwinningen op Alan Tabern (6-2), Kim Huybrechts (6-1) en Robert Collins (6-2) prima aan de dag. Bij de laatste zestien zette hij vervolgens weer eens zijn kenmerkende turbo aan en liet James Wade volstrekt kansloos (6-2). Mighty Mike kwam tot een gemiddelde van 107,3. Ook in de kwartfinales toonde hij in een hoogstaande partij tegen Chris Dobey zijn klasse. Mede dankzij een gemiddelde van 106,3 (Dobey noteerde 106,2) zegevierde hij met 6-4. De laatste horde, in de persoon van Jeff Smith, richting de finale werd daarna ook genomen; 7-4 in legs.

In de eindstrijd rekende Van Gerwen af met de Portugees José de Sousa. Even keek hij nog tegen een 0-2 achterstand aan, maar binnen drie legs was de ommekeer (3-2) een feit. Daarna dicteerde de Nederlander de partij en moest De Sousa, die in de kwartfinales Gerwyn Price elimineerde, passen. Dat resulteerde uiteindelijk in een 8-3 zege voor Van Gerwen, die een gemiddelde van 102,5 gooide.

Coronabreak van vier maanden

De Summer Series worden in Milton Keynes gehouden. In de vijf dagen worden er vijf vloertoernooien afgewerkt uit de Players Championship-serie. De 128 deelnemers leven deze week in ’een bubbel’, ondergingen vooraf allemaal een coronatest en moeten de strikte richtlijnen opvolgen.

Van Gerwen kwam woensdag al uitstekend uit de coronabreak van zo’n vier maanden. Het eerste toernooi in de Summer Series won hij door in zeven opeenvolgende partijen te zegevieren. Het klapstuk was de eindstrijd met wereldkampioen Peter Wright, tegen wie hij een 5-7 achterstand omboog in een 8-7 zege. Van Gerwen toonde zo direct zijn vorm, zeker ook getuige zijn scores. In vijf van de zeven wedstrijden gooide hij een gemiddelde van 100+ per drie pijlen.

Een dag later leed Van Gerwen verrassend een nederlaag tegen Maik Kuivenhoven, van wie hij vlak voor de coronabreak in de Players Championship-series ook al eens had verloren. De 31-jarige Vlijmenaar ging in de derde ronde met 5-6 in legs ten onder. Na zijn eindzege op dag één in de Summer Series gaf Van Gerwen overigens al aan dat er binnen de PDC steeds meer talenten doorbreken en er „geen makkelijke wedstrijden meer zijn op de ProTour.” Op dag drie verscheen hij na zeven partijen echter gewoon weer als winnaar aan de denkbeeldige finishlijn.